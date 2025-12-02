Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с бассейном в периферийной единице Закинтос, Греция

Zakynthos Municipality
21
Zakynthos Municipal Unit
8
Laganas Municipal Unit
5
Municipal Unit of Artemisia
4
2 объекта найдено
Вилла 12 комнат в Закинтос, Греция
Вилла 12 комнат
Закинтос, Греция
Число комнат 12
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из 2 спал…
$3,75 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Zakynthos Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Zakynthos Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Закинф. Первый этаж состоит из одной …
$1,76 млн
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
