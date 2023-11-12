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Коттеджи в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€280,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Tsangarada, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tsangarada, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€790,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€350,000

Параметры недвижимости в Zagora - Mouresi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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