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Коттеджи в Zagora Mouresi Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Макриррахи, Греция
Коттедж 4 спальни
Макриррахи, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$413,248
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Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$330,598
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Zagora Mouresi Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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