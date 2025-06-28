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Коттеджи с видом на море в Zagora Mouresi Municipality, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в Загора, Греция
Коттедж 6 комнат
Загора, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$322,601
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Цангарада, Греция
Коттедж 9 комнат
Цангарада, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$910,195
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$406,885
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Zagora Mouresi Municipality, Греция

с видом на горы
Недорогая
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