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Квартиры в Xanthi Municipality, Греция

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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с bright в Хрисуполис, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с bright
Хрисуполис, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Peristeri west of Athens, Chrysoupoli neighborhood, apartment of 82 sq.m. corner, airy and b…
€115,000
Квартира 3 комнаты с furnishings в Xanthi Municipality, Греция
Квартира 3 комнаты с furnishings
Xanthi Municipality, Греция
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 88 кв.м в Ксанти. Квартира расположена на этаже и состоит из Нед…
€200,000
Квартира 3 комнаты в Хрисуполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Хрисуполис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 4
Prefecture of Kavala, Chrysoupoli: 88 sq.m. apartment for sale. construction 2022 and comple…
€140,000
Квартира 1 комната с Spalni в Dialekto, Греция
Квартира 1 комната с Spalni
Dialekto, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 1
Chrysoupoli, Paradisos: Apartment for sale 75 sq.m. on the 1st floor. It consists of 1 bedro…
€58,000
Квартира 1 комната с Spalni в Dialekto, Греция
Квартира 1 комната с Spalni
Dialekto, Греция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Продается квартира в Крисуполи префектуры Кавала за 70.000 € (Листинг № ΝΠ449). Еще одна соб…
€68,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Хрисуполис, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Хрисуполис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 118 кв.м в Кавале. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€110,000

Параметры недвижимости в Xanthi Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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