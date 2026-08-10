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Жилье в Xanthi Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Лефки, Греция
Дом 3 комнаты
Лефки, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 285 м²
Этаж 2
Ксанти, Лефки: Роскошный отдельно стоящий дом 245 кв.м. в 12000 кв.м. участок, с гранулами ц…
$216,912
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Дом 2 комнаты в Дафнон, Греция
Дом 2 комнаты
Дафнон, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Н. Ксанти, Ставруполи: Продается отремонтированный каменный дом 128 кв.м. в 860 кв.м. участо…
$68,084
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Параметры недвижимости в Xanthi Municipality, Греция

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