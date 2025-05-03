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Коттеджи с видом на горы в периферии Западной Греция, Греция

Municipality of Aigialeia
16
Municipal Unit of Diakopto
9
Municipality of Patras
6
Municipal Unit of Paralia
3
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15 объектов найдено
Коттедж 4 комнаты в Chrysanthi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Chrysanthi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$172,873
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Коттедж 5 комнат в Municipality of West Achaea, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of West Achaea, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$448,810
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Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Tsipiana, Греция
Коттедж 5 комнат
Tsipiana, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$177,436
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$156,561
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Коттедж 4 комнаты в Скафидия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скафидия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 153 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$319,385
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Agrinio, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$365,310
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Коттедж 7 комнат в Roupakia, Греция
Коттедж 7 комнат
Roupakia, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$493,618
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Коттедж 3 комнаты в Дунайка, Греция
Коттедж 3 комнаты
Дунайка, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$172,218
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Коттедж 3 комнаты в Platanos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Platanos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 183 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$500,997
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$293,902
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Коттедж 1 комната в Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Aktio and Vonitsa, Греция
Число комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается коттедж площадью в 220 кв.м в городе Воница.Коттедж состоит из:Квартиры 40 кв.м на…
$114,621
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$146,124
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$260,936
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Коттедж 4 комнаты в Platani, Греция
Коттедж 4 комнаты
Platani, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$678,433
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Коттедж 4 комнаты в Municipality of Aigialeia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Aigialeia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферии Западной Греция, Греция

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