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39 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город
Лехена, Греция
5
2
118 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€160,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
2
1
150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysanthi, Греция
4
2
98 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€130,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
4
2
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спал…
€125,555
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Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
8
3
280 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Мирсини, Греция
3
1
84 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
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Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
7
4
306 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
5
2
360 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings
Лехена, Греция
5
2
216 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€265,000
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Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Захаро, Греция
9
4
270 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€250,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Захаро, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€270,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
6
2
297 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€800,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Патры, Греция
3
1
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€140,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
6
2
352 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€3,20 млн
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Коттедж 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
1
136 м²
1
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
€80,000
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Коттедж 1 комната с furnishings
Ластейка, Греция
1
155 м²
1
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
€690,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings
Диакоптон, Греция
4
2
100 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€150,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
4
2
75 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
4
2
85 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platani, Греция
4
1
144 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€750,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
3
2
81 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€165,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Mpalas, Греция
3
1
74 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€120,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Agrinio, Греция
3
1
72 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
€150,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
4
2
150 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€215,000
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Коттедж 7 спален с furnishings
Skioessa, Греция
9
2
170 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€110,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Valimitika, Греция
3
1
60 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€250,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
4
1
190 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Диакоптон, Греция
3
2
100 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€170,000
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