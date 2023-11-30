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Коттеджи в периферия Западная Греция, Греция

Коттедж В архив
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39 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
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Коттедж 3 спальни с видом на город в Лехена, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€160,000
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
€300,000
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Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ципский, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Chrysanthi, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Chrysanthi, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 98 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€130,000
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Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Андрион, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Андрион, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 3 спал…
€125,555
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Мирсини, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Мирсини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
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Grekodom Development
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Коттедж 5 спален с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 306 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€390,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings в Charam, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Charam, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€400,000
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Коттедж 4 спальни с furnishings в Лехена, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Лехена, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 216 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€265,000
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Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Захаро, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Захаро, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€250,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€270,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 297 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 297 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€800,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€140,000
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Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings в Патры, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с furnishings
Патры, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€3,20 млн
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Коттедж 1 комната с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
€80,000
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Коттедж 1 комната с furnishings в Ластейка, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Ластейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
€690,000
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Коттедж 3 спальни с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€150,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
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Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Platani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Platani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
€750,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€165,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Mpalas, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Mpalas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 74 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€120,000
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Коттедж 2 спальни с furnishings в Municipality of Agrinio, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Municipality of Agrinio, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
€150,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€215,000
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Коттедж 7 спален с furnishings в Skioessa, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Skioessa, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
€110,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings в Valimitika, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings
Valimitika, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€250,000
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Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Kallithea, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Kallithea, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000
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Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€170,000
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Параметры недвижимости в периферия Западная Греция, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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