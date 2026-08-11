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Коттеджи в периферии Западной Греция, Греция

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Пиргос
8
Municipality of Aigialeia
7
Municipality of Patras
5
Municipal Unit of Aegio
4
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32 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Савалия, Греция
Коттедж 4 спальни
Савалия, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$318,791
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Коттедж 3 спальни в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж 3 спальни
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$685,155
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Коттедж 2 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 2 спальни
Temeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$295,177
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Коттедж 3 спальни в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж 3 спальни
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$389,634
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Коттедж 2 спальни в Катаколо, Греция
Коттедж 2 спальни
Катаколо, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
$177,106
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Коттедж 2 спальни в Калаврита, Греция
Коттедж 2 спальни
Калаврита, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Kalavryta Peloponnese settlement Kalyvitis detached house of 150 sq.m. on a plot of 1000 sq.…
$291,341
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Коттедж 5 спален в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 5
Площадь 352 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 352 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$3,78 млн
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Коттедж в Temeni, Греция
Коттедж
Temeni, Греция
Площадь 191 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 191 кв.м на Западном Пелопоннесе. У объекта есть солн…
$531,319
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Коттедж 4 спальни в Пиргос, Греция
Коттедж 4 спальни
Пиргос, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$318,791
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Коттедж 6 спален в Катаколо, Греция
Коттедж 6 спален
Катаколо, Греция
Количество спален 6
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$259,756
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Коттедж 2 спальни в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни
Захаро, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$271,563
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Ancient Olympia, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Ancient Olympia, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$200,720
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Коттедж 4 спальни в Дросатон, Греция
Коттедж 4 спальни
Дросатон, Греция
Количество спален 4
Площадь 148 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$118,071
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Коттедж 2 спальни в Варвасаина, Греция
Коттедж 2 спальни
Варвасаина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
$305,357
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Коттедж 2 спальни в Мирсини, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирсини, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$218,431
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Коттедж 4 спальни в Дросатон, Греция
Коттедж 4 спальни
Дросатон, Греция
Количество спален 4
Площадь 222 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$271,563
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Коттедж 3 спальни в Катаколо, Греция
Коттедж 3 спальни
Катаколо, Греция
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 153 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$354,213
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 4
Площадь 360 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$472,283
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Коттедж 5 спален в Акрата, Греция
Коттедж 5 спален
Акрата, Греция
Количество спален 5
Площадь 272 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 272 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$661,197
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Коттедж 5 спален в Дросатон, Греция
Коттедж 5 спален
Дросатон, Греция
Количество спален 5
Площадь 260 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$236,142
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Erymanthos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Erymanthos, Греция
Количество спален 4
Площадь 271 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 271 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$554,933
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Коттедж в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж
Агиос Иоаннис, Греция
Площадь 177 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 4 спальны…
$692,552
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Коттедж 3 спальни в Temeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Temeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
$439,224
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$141,685
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж сост…
$242,045
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Коттедж 4 спальни в Egira, Греция
Коттедж 4 спальни
Egira, Греция
Количество спален 4
Площадь 191 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 191 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$566,740
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Nafpaktia, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Nafpaktia, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$224,335
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Коттедж в Temeni, Греция
Коттедж
Temeni, Греция
Площадь 450 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 450 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывает…
$566,740
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Коттедж 6 спален в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$531,319
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Patras, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$767,461
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Параметры недвижимости в периферии Западной Греция, Греция

с видом на горы
с видом на море
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