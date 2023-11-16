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Коттеджи в Municipal Unit of Diakopto, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 95 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 75 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€140,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€150,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 85 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€150,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€215,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2…
€170,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Elaionas, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Elaionas, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€275,000
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings в банк, Греция
Коттедж 9 спален с видом на море, с furnishings
банк, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состо…
€450,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Диакоптон, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 106 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
€250,000

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Diakopto, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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