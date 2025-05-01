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Коттеджи с видом на горы в Волосе, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Айос - Апостолос о Неос, Греция
Коттедж 3 комнаты
Айос - Апостолос о Неос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 87 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$234,685
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Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Макриница, Греция
Коттедж 4 комнаты
Макриница, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$281,811
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Неа-Иония, Греция
Коттедж 10 комнат
Неа-Иония, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 520 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$782,807
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Волос, Греция
Коттедж 6 комнат
Волос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$111,196
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Волосе, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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