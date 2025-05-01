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Коттеджи с видом на море в Волосе, Греция

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3 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Макриница, Греция
Коттедж 4 комнаты
Макриница, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 190 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$281,811
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Grekodom Development
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Коттедж 9 комнат в Портария, Греция
Коттедж 9 комнат
Портария, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$887,182
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 6 комнат в Волос, Греция
Коттедж 6 комнат
Волос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$111,196
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Волосе, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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