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Виллы с бассейном в Верии, Греция

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1 объект найдено
Вилла 9 комнат в Mesi, Греция
Вилла 9 комнат
Mesi, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 спал…
$782,285
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Верии, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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