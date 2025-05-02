Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Vari Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Vari Municipal Unit, Греция

однокомнатные
3
двухкомнатные
5
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 219 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$1,25 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с террасой
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти