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Квартиры с террасой в Vari Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 7
Резиденция с подземной парковкой в 300 метрах от моря, Вари, Греция Предлагаются квартиры с…
$1,09 млн
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Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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