  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Vari Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на горы

Квартиры с видом на горы в Vari Municipal Unit, Греция

однокомнатные
6
двухкомнатные
9
трехкомнатные
3
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 82 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$421,359
Квартира 3 комнаты в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 60 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$339,428
Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

