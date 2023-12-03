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Коммерческая недвижимость в Трикала, Греция

1 объект найдено
Коммерческая в Трикала, Греция
Коммерческая
Трикала, Греция
Two-storey commercial building with a total surface of 688.32 sq.m.It consists of a 224.30 s…
€610,000
в месяц
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