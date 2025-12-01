Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферия Фессалия
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в периферии Фессалия, Греция

South Pilio Municipality
30
Municipla unit of Milies
12
Волос
11
Municipal unit of Argalasti
8
21 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Визица, Греция
Коттедж 3 комнаты
Визица, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$187,271
Вилла 11 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$936,353
Коттедж 11 комнат в Пиргетос, Греция
Коттедж 11 комнат
Пиргетос, Греция
Число комнат 11
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$468,176
NicoleNicole
Таунхаус 6 комнат в Эгани, Греция
Таунхаус 6 комнат
Эгани, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$134,601
Вилла 7 комнат в Ахладиас, Греция
Вилла 7 комнат
Ахладиас, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 640 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,34 млн
Коттедж 1 комната в Визица, Греция
Коттедж 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$374,541
Estate Service 24Estate Service 24
Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$994,875
Коттедж 6 комнат в Загора, Греция
Коттедж 6 комнат
Загора, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$327,723
Таунхаус 4 комнаты в Милина, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
$444,767
VernaVerna
Коттедж 9 комнат в Портария, Греция
Коттедж 9 комнат
Портария, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 314 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$994,875
Вилла 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Подвал состоит из одной кладовой…
$468,176
Вилла 8 комнат в Ахиллио, Греция
Вилла 8 комнат
Ахиллио, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вели…
$2,46 млн
Вилла 1 комната в Визица, Греция
Вилла 1 комната
Визица, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,02 млн
Коттедж 6 комнат в Волос, Греция
Коттедж 6 комнат
Волос, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$116,459
Коттедж 8 комнат в Каламаки, Греция
Коттедж 8 комнат
Каламаки, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 233 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$444,767
Вилла 1 комната в Макриррахи, Греция
Вилла 1 комната
Макриррахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
$737,378
Вилла 9 комнат в Волос, Греция
Вилла 9 комнат
Волос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$912,944
Коттедж 4 комнаты в Kalyvia, Греция
Коттедж 4 комнаты
Kalyvia, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$204,827
Коттедж 5 комнат в Agios Dimitrios, Греция
Коттедж 5 комнат
Agios Dimitrios, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$409,654
Коттедж 3 комнаты в Милина, Греция
Коттедж 3 комнаты
Милина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$140,453
Вилла 5 комнат в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$3,10 млн
Типы недвижимости в периферии Фессалия

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферии Фессалия, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
