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Коттеджи в периферии Фессалия, Греция

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South Pilio Municipality
9
Municipla unit of Milies
3
Волос
3
Municipal unit of Argalasti
3
Коттедж Удалить
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20 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Милиес, Греция
Коттедж 3 спальни
Милиес, Греция
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
$389,634
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Коттедж 3 спальни в Neochori, Греция
Коттедж 3 спальни
Neochori, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$206,624
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Коттедж 2 спальни в Аргаласти, Греция
Коттедж 2 спальни
Аргаласти, Греция
Количество спален 2
Площадь 56 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 56 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$354,213
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Коттедж 4 спальни в Макриррахи, Греция
Коттедж 4 спальни
Макриррахи, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$413,248
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Коттедж 6 спален в Каламаки, Греция
Коттедж 6 спален
Каламаки, Греция
Количество спален 6
Площадь 233 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 233 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$448,669
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Коттедж в Аргаласти, Греция
Коттедж
Аргаласти, Греция
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$245,651
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 2 спальни в Мелиссатика, Греция
Коттедж 2 спальни
Мелиссатика, Греция
Количество спален 2
Площадь 112 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens North: Nea Ionia - Lazaron 112 Sq.m., 2 Be…
$291,341
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Коттедж 2 спальни в Trikala Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Trikala Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из 2 спал…
$188,913
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Коттедж 6 спален в Аргаласти, Греция
Коттедж 6 спален
Аргаласти, Греция
Количество спален 6
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$324,695
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Коттедж в Милиес, Греция
Коттедж
Милиес, Греция
Площадь 210 м²
Продаются два здания на стадии строительства в районе Пелиона. Каждое здание состоит из трёх…
$377,827
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Коттедж 2 спальни в Пиргетос, Греция
Коттедж 2 спальни
Пиргетос, Греция
Количество спален 2
Площадь 105 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
$135,781
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Коттедж 3 спальни в Kileler Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Kileler Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
$354,213
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Коттедж 2 спальни в Милиес, Греция
Коттедж 2 спальни
Милиес, Греция
Количество спален 2
Площадь 70 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 70 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных к…
$188,913
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Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$330,598
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Коттедж 8 спален в Пиргетос, Греция
Коттедж 8 спален
Пиргетос, Греция
Количество спален 8
Площадь 380 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$472,283
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Коттедж 6 спален в Макриница, Греция
Коттедж 6 спален
Макриница, Греция
Количество спален 6
Площадь 314 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 314 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$1,00 млн
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Коттедж 2 спальни в Промири, Греция
Коттедж 2 спальни
Промири, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Коттедж состоит из 2 спальных …
$306,984
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Коттедж 4 спальни в Элассона, Греция
Коттедж 4 спальни
Элассона, Греция
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
$106,264
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Коттедж 1 спальня в Лавкос, Греция
Коттедж 1 спальня
Лавкос, Греция
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в центральной Греции. Коттедж состоит из одной …
$141,685
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Коттедж 5 спален в Димини, Греция
Коттедж 5 спален
Димини, Греция
Количество спален 5
Площадь 150 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Волосе-Пилио на стадии строительства. Цоколь…
$117,481
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Параметры недвижимости в периферии Фессалия, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
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