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Коттеджи в периферия Фессалия, Греция

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90 объектов найдено
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€125,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 186 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€245,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 261 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€320,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из …
€440,000
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Литохоро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Литохоро, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажный коттедж площадью 255 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€230,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 256 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€390,000
Коттедж 6 спален с видом на горы в Лептокарья, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы
Лептокарья, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€265,000
Коттедж 2 спальни в Achladias, Греция
Коттедж 2 спальни
Achladias, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€330,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Лептокарья, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 190 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€150,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€250,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 147 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€145,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€247,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
€280,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 5
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 126 кв.м на Олимпийской Ривьере. Недвижимость продается…
€130,000
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Площадь 131 м²
Количество этажей 2
Продается 0-этажный коттедж площадью 131 кв.м на Олимпийской Ривьере. Из окон открывается ви…
€199,900
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Platamonas, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Platamonas, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€750,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Skotina, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 3 сп…
€110,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Skotina, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Skotina, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€165,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Skotina, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Skotina, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€160,000
Коттедж 5 комнат с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 5 комнат с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 5
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Продается вилла площадью 135 кв.м на Олимпийской ривьере. Вилла состоит из двух этажей. На п…
€225,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€1,15 млн
Коттедж 3 комнаты с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 3 комнаты с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 3
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию коттедж находящийся на первой линии всего в 5 метрах от морского …
€280,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€250,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Литохоро, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 288 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 288 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит…
€380,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Vyzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Vyzitsa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 175 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одно…
€330,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Tsangarada, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Tsangarada, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€790,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€300,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
€90,000
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Лептокарья, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
Комнаты 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства…
€170,000

Параметры недвижимости в периферия Фессалия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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