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Квартиры в Nea Artaki Municipal Unit, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 70 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже и…
$192,799
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Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 170 кв.м на острове Эвия. Квартира расположена на третьем этаже …
$328,892
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Квартира 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу квартира, котораяна данный момент находится в стадии строительства. …
$321,854
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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Параметры недвижимости в Nea Artaki Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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