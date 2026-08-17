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Квартиры в Municipality of Chalkida, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 1 комната
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2
Продаётся квартира, этаж: 2, в районе: Неа Артаки. Площадь недвижимости составляет 26 кв.…
$76,031
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/5
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 90 кв.м. на 1 этаже. Она состоит из 2 спален, гостиной, ку…
$99,983
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Параметры недвижимости в Municipality of Chalkida, Греция

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