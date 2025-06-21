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Коттеджи с видом на горы в Thermi, Греция

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7 объектов найдено
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 440 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,23 млн
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Коттедж 6 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 285 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 6 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$311,079
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$860,653
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 4 комнаты в Thermi, Греция
Коттедж 4 комнаты
Thermi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 3
Продается 2-этажный коттедж площадью 376 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$518,465
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 379 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 379 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
$253,472
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 8 комнат в Thermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 480 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
$1,38 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά

Параметры недвижимости в Thermi, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
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