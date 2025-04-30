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Коттеджи с бассейном в Municipality of Nea Propontida, Греция

Nea Kallikrateia
4
Неа-Триглия
4
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2 объекта найдено
Коттедж 10 комнат в Фоникес, Греция
Коттедж 10 комнат
Фоникес, Греция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Халкидиках. Цокольный этаж состоит из 4 спал…
$1,68 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 4 комнаты в Айос-Мамас, Греция
Коттедж 4 комнаты
Айос-Мамас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 365 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м в Халкидиках. Коттедж состоит из 3 спальных ко…
$678,433
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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