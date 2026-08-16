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Коммерческая недвижимость в периферийной единице Тасос, Греция

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Thassos Municipality
29
36 объектов найдено
Коммерческое помещение в Скала Калирахис, Греция
Коммерческое помещение
Скала Калирахис, Греция
Имущественный кодекс: 11112 - Бизнес на продажу в Тасос Скала Каллирачис за € 450 000. Этот …
$523,994
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 17
Кол-во ванных комнат 17
Имущественный кодекс: 11283 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €2.000.000. Этот 773,00 …
$2,29 млн
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Коммерческое помещение в Скала Рахонио, Греция
Коммерческое помещение
Скала Рахонио, Греция
Код недвижимости: 1379 - Бизнес на продажу в Thasos Skala Rachoniou за € 950.000. Это 420 кв…
$1,41 млн
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Инвестиционная в Скала Марион, Греция
Инвестиционная
Скала Марион, Греция
Код собственности: 11451 - Строительство для продажи в Тасос Скала Марион за € 165.000. Это …
$193,851
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 24
Имущественный кодекс: 11667 - Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €1.600.000. Этот мебли…
$1,86 млн
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Имущественный кодекс: 11331 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €2.000.000. Этот 375.00 …
$2,35 млн
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TekceTekce
Отель в Potos, Греция
Отель
Potos, Греция
Код собственности: 11901 - Отель для продажи в Тасос Потос за €1.700.000. Это 500.00 кв. м. …
$1,94 млн
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Инвестиционная в Скала Калирахис, Греция
Инвестиционная
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Код собственности: 11896 - Строительство для продажи в Тасос Скала Каллирачис за 840 000 евр…
$960,174
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Отель в Thassos Municipality, Греция
Отель
Thassos Municipality, Греция
Количество спален 8
Имущественный кодекс: 1602 - Отель для продажи в Тасосе Микрос Принос за €1.200.000. Это 600…
$1,41 млн
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Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 24
Кол-во ванных комнат 12
Имущественный кодекс: 11897 - Отель для продажи в Тасос Скала Рачониу за 2,460.000 евро. Это…
$2,81 млн
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Имущественный кодекс: 11565 Отель для продажи в Тасос Криси Акти за €1.000.000. Это 200.00 к…
$1,17 млн
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Коммерческое помещение в Принос, Греция
Коммерческое помещение
Принос, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Роскошная вилла 210 кв.м. в Приносе Тасос, построенная на участке 2360 кв.м., плюс 60 кв.м. …
$822,398
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Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
$4,11 млн
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Незавершенное трехэтажное здание 399 кв.м. перед морем в районе Коиньяра в Тассосе. На перво…
$622,673
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Инвестиционная в Скала Рахонио, Греция
Инвестиционная
Скала Рахонио, Греция
Имущественный кодекс: 11780 - Строительство для продажи в Тасос Скала Рачониу за 710 000 евр…
$826,746
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Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 18
Имущественный кодекс: 11860 - Отель FOR SALE в Тасос Скала Рачониу за €2.800.000. Этот 513.0…
$3,20 млн
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Отель 1 054 м² в Потамья, Греция
Отель 1 054 м²
Потамья, Греция
Площадь 1 054 м²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45 млн
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Отель в Potos, Греция
Отель
Potos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11377 - Отель для продажи в Тасос Потос за 275 000 евро. Это 120.00 кв…
$323,085
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Отель в Лименария, Греция
Отель
Лименария, Греция
Количество спален 18
Всего в 100 метрах от моря предлагается на продажу полностью отремонтированный трехуровневый…
$2,06 млн
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Коммерческое помещение в Скала Марион, Греция
Коммерческое помещение
Скала Марион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Имущественный кодекс: 11821 - Вилла для продажи в Тасос Скала Марион за € 865.000. Эта 220.0…
$990,149
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Коммерческое помещение в Принос, Греция
Коммерческое помещение
Принос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Код собственности: 11777 - Вилла для продажи в Тасосе Принос за 295 000 евро. Эта 280,00 кв.…
$367,160
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Коммерческое помещение в Тасос, Греция
Коммерческое помещение
Тасос, Греция
Имущественный кодекс: 11350 - Бизнес на продажу в Тасос Лименас за €70 000. Этот 100 кв. м. …
$80,367
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Коммерческое помещение в Скала Сотирос, Греция
Коммерческое помещение
Скала Сотирос, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Вилла в районе Скала Сотирос в Тассосе. Общая площадь 125 кв.м. и он расположен на участке 1…
$488,138
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Коммерческое помещение в Скала Калирахис, Греция
Коммерческое помещение
Скала Калирахис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 11420 - Вилла Для продажи в Тасос Скала Каллирачис за € 700 000. Эта 1…
$732,563
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Коммерческое помещение в Скала Рахонио, Греция
Коммерческое помещение
Скала Рахонио, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Код собственности: 11431 - Вилла Для продажи в Тасос Скала Рачониу за € 450 000. Эта 107 кв.…
$485,706
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Инвестиционная в Рахони, Греция
Инвестиционная
Рахони, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Имущественный кодекс: 1380 - Строительство для продажи в Тасосе Рачони за €180 000. Это 450 …
$188,373
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Инвестиционная в Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две в…
$1,62 млн
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Отель 450 м² в Thassos Municipality, Греция
Отель 450 м²
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 2
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
$471,533
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Отель в Лименария, Греция
Отель
Лименария, Греция
Имущественный кодекс: 11763 - Отель для продажи в Тасос Потос за 860 000 евро. Этот 400 кв. …
$995,156
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Коммерческое помещение в Тасос, Греция
Коммерческое помещение
Тасос, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Код собственности: 11756 - Вилла для продажи в Тасосе Лименасе за 760 000 евро. Эта 420 кв. …
$880,473
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Типы недвижимости в периферийной единице Тасос

отели
инвестиционная недвижимость
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