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Отели в периферийной единице Тасос, Греция

Thassos Municipality
27
Тасос
3
Лименария
4
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31 объект найдено
Отель 450 м² в Thassos Municipality, Греция
Отель 450 м²
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Этаж 2
Тассос, Сотирас: Роскошный отель 450 кв.м в 425 кв. Участок с роскошными и комфортабельными …
$471,533
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Кодекс недвижимости: 11331 - Отель для продажи в Thasos Chrisi Akti за € 200.000.000. Это 37…
$2,09 млн
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Отель 2 000 м² в Хриси Аммоудиа, Греция
Отель 2 000 м²
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 41
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 2000 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается великолепный вид на…
$5,78 млн
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Отель 1 056 м² в Скала Рахонио, Греция
Отель 1 056 м²
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 29
Площадь 1 056 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 1056 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается великолепный вид на…
$4,15 млн
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Отель 481 м² в Хриси Аммоудиа, Греция
Отель 481 м²
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 17
Площадь 481 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 481 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается великолепный вид на …
$1,45 млн
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Отель в Лименария, Греция
Отель
Лименария, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Кодекс недвижимости: 11377 - Отель для продажи в Thasos Potos за 275,000 евро. Это 120 кв. …
$287,793
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Отель 400 м² в Лименария, Греция
Отель 400 м²
Лименария, Греция
Число комнат 16
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 400 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на горы…
$938,559
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Отель 300 м² в Thassos Municipality, Греция
Отель 300 м²
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 14
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Продаются на острове Тасос 12 студийи одинкоттедж53 кв.м, на участке 900 кв.м
$1,01 млн
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Отель 215 м² в Thassos Municipality, Греция
Отель 215 м²
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 215 м²
Этаж 3/1
Продается отель площадью 215 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на горы…
$663,816
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Код собственности: 11703 - Отель для продажи в Тасос-Койнира за 650 000 евро. Этот 195 кв. м…
$739,207
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 24
Кодекс недвижимости: 11667 - Отель для продажи в Thasos Chrisi Akti за 1,600 000 евро. Это 8…
$1,67 млн
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Отель в Принос, Греция
Отель
Принос, Греция
Количество спален 10
Код недвижимости: 11704 - Отель для продажи в Thasos Ormos Prinou за 950 000 евро. Это 321 к…
$1,03 млн
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Отель 280 м² в Скала Марион, Греция
Отель 280 м²
Скала Марион, Греция
Число комнат 6
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 280 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается великолепный вид на …
$1,17 млн
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Отель 265 м² в Хриси Аммоудиа, Греция
Отель 265 м²
Хриси Аммоудиа, Греция
Число комнат 5
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 265 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается великолепный вид на …
$837,326
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Отель 4 000 м² в Лименария, Греция
Отель 4 000 м²
Лименария, Греция
Число комнат 46
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 4
Продается отель площадью 4000 кв.м на острове Тасос. Гостиница имеет угловое расположение. И…
$4,17 млн
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Отель 274 м² в Скала Потамиас, Греция
Отель 274 м²
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 274 м²
Этаж 3/1
Продается отель площадью 274 кв.м на острове Тасос. Отель расположен на 3уровнях. Подвал сос…
$726,407
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Отель 650 м² в Скала Потамиас, Греция
Отель 650 м²
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 11
Площадь 650 м²
Этаж 3
Тассос, Хризи Акти: Продается отель 650m². в 650 кв.м. Участок в привилегированном месте в э…
$1,83 млн
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Отель в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Отель
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Кодекс недвижимости: 11565 - Отель для продажи в Thasos Chrisi Akti за 900 000 евро. Этот 20…
$941,867
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Отель 143 м² в Тасос, Греция
Отель 143 м²
Тасос, Греция
Число комнат 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Продается отель площадью 143 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на горы, на горо…
$570,806
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Отель 2 250 м² в Принос, Греция
Отель 2 250 м²
Принос, Греция
Число комнат 50
Площадь 2 250 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 2250 кв.м на острове Тасос. Уникальная инвестиционная возможность н…
$7,75 млн
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Отель 481 м² в Скала Потамиас, Греция
Отель 481 м²
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 21
Площадь 481 м²
Этаж 3
ВОЗМОЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ - HOTEL Общее описание ) здание 21 комната Общая площадь земельного у…
$1,47 млн
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Отель 404 м² в Thassos Municipality, Греция
Отель 404 м²
Thassos Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 404 м²
Количество этажей 1
Мы рады представить на продажу рабочий, полностью отремонтированный в 2021 году двухэтажный …
$1,34 млн
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Отель 250 м² в Тасос, Греция
Отель 250 м²
Тасос, Греция
Число комнат 10
Площадь 250 м²
Продается отель площадью 250 кв.м на острове Тасос. Гостиница имеет угловое расположение. Из…
$1,37 млн
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Отель 560 м² в Скала Рахонио, Греция
Отель 560 м²
Скала Рахонио, Греция
Число комнат 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу гостиница площадью 560 кв.м на острове Тасос. Трёхэтажная гостиница …
$1,44 млн
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Отель 318 м² в Принос, Греция
Отель 318 м²
Принос, Греция
Число комнат 1
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 318 в.м. на отрове Тасос. Комплекс состоит из шести таунхаусов …
$452,029
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Отель 188 м² в Скала Калирахис, Греция
Отель 188 м²
Скала Калирахис, Греция
Число комнат 6
Площадь 188 м²
Продается отель площадью 188 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на море, на горы…
$310,905
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Отель в Скала Рахонио, Греция
Отель
Скала Рахонио, Греция
Отель в районе Скала Рачони в Тасосе. Общая площадь 1052,22 кв.м. и состоит из четырех часте…
$3,47 млн
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Отель 450 м² в Тасос, Греция
Отель 450 м²
Тасос, Греция
Число комнат 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 450 кв.м на острове Тасос. Из окон открывается вид на горы, на горо…
$656,565
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Отель 540 м² в Лименария, Греция
Отель 540 м²
Лименария, Греция
Число комнат 21
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 540 м²
Этаж 4/1
Продается отель площадью 540 кв.м на острове Тасос. Отель расположен на 4уровнях. Первый эта…
$476,586
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Отель 377 м² в Скала Потамиас, Греция
Отель 377 м²
Скала Потамиас, Греция
Число комнат 7
Площадь 377 м²
ПРОДАЖА ПЛЯЖНОГО ОТЕЛЯ В СКАЛА ПОТАМИАС ТАСОС ПЛОТ 920 ТМ. ПРОТИВОСТОЯНИЯ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ НА…
$1,57 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Тасос

коммерческая недвижимость
инвестиционная недвижимость
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