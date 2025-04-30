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Инвестиционная недвижимость в периферийной единице Тасос, Греция

Thassos Municipality
4
Инвестиционная Удалить
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5 объектов найдено
Инвестиционная в Тасос, Греция
Инвестиционная
Тасос, Греция
Имущественный кодекс: 11570 - Строительство для продажи в Тасос Лименас за 400 000 евро. Это…
$453,016
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Инвестиционная в периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Инвестиционная
периферия Восточная Македония и Фракия, Греция
Property Code: 1367 - Building FOR SALE in for € 590.000 . This 470 sq. m. Building is …
$617,446
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Инвестиционная в Скала Марион, Греция
Инвестиционная
Скала Марион, Греция
Кодекс недвижимости: 11451 - Здание для продажи в Thasos Skala Marion за 160 000 евро. Это 1…
$167,443
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Инвестиционная в Рахони, Греция
Инвестиционная
Рахони, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 2
Property Code: 1380 - Building FOR SALE in Thasos Rachoni for € 180.000 . This 450 sq. m. …
$188,373
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Инвестиционная в Кастро, Греция
Инвестиционная
Кастро, Греция
Это небольшой комплекс из 3 вилл у моря (10 метров от моря) на острове Тассос, Принос. Две в…
$1,62 млн
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