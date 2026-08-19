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Коттеджи в периферийной единице Серре, Греция

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Amphipolis Municipality
4
Serres Municipality
3
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10 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одного санузла,…
$554,933
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Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
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Коттедж 4 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$401,441
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Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
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Коттедж 2 спальни в Amphipolis Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
$177,106
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Grekodom Development
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Коттедж 2 спальни в Пендаполис, Греция
Коттедж 2 спальни
Пендаполис, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 65 кв.м в пригороде города Салоники. Коттедж состоит из…
$85,011
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж в Керкини, Греция
Коттедж
Керкини, Греция
Площадь 127 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 127 кв.м в северной Греции. Первый этаж состоит из 2 сп…
$91,405
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Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
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Коттедж 5 спален в Неос-Скопос, Греция
Коттедж 5 спален
Неос-Скопос, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Серресе. Подвал состоит из одной спальной ко…
$389,634
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Коттедж в Ано Вронтоу, Греция
Коттедж
Ано Вронтоу, Греция
Площадь 100 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
$151,376
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Параметры недвижимости в периферийной единице Серре, Греция

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