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Жилье в периферийной единице Серре, Греция

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Amphipolis Municipality
28
Serres Municipality
11
Сере
9
Visaltia Municipality
4
46 объектов найдено
Квартира в Amphipolis Municipality, Греция
Квартира
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 34 м²
Продается квартира на первом этаже площадью 34,35 кв.м., с небольшим частным садом на фасаде…
$101,965
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Вилла в Неа-Кердилия, Греция
Вилла
Неа-Кердилия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Property Code: HPS5186 - Villa FOR SALE in Amfipoli Nea Kerdilia for € 750.000 . This 200 s…
$863,139
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 66 м²
Двухуровневый мезонет, 66 м², на участке 53 м², всего в 180 метрах от моря Ищете ли вы…
$198,359
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Коттедж 3 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 235 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 235 кв.м в Салониках. Подвал состоит из одного санузла,…
$554,933
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Вилла в Мавроталаса, Греция
Вилла
Мавроталаса, Греция
Площадь 400 м²
Падение цен! Продается вилла в районе Мавросаласа, недалеко от Серреса, города Амфиполи и к…
$377,827
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 71 м²
Роскошная резиденция с частным бассейном и видом на море – всего 180 м от побережья Пр…
$289,274
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TekceTekce
Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 82 м²
Роскошная мезонет с частным бассейном и открытым видом на море – всего 180 м от побережья …
$324,695
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Коттедж 4 спальни в Serres Municipality, Греция
Коттедж 4 спальни
Serres Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
$401,441
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 53 м²
Таунхаус на стадии строительства, общей площадью 53 кв.м, энергетический класс А. Имеет от…
$177,106
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 176 м²
Продается таунхаус площадью 176 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$318,791
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 58 м²
Продается таунхаус площадью 58 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$169,355
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 70 м²
Продается дом 70 кв.м с панорамным видом на море и горы – Кердилия В современном жилом…
$253,852
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Коттедж 2 спальни в Палеокоми, Греция
Коттедж 2 спальни
Палеокоми, Греция
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 83 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Пер…
$224,335
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 66 м²
Двухуровневый мезонет, 66 м², на участке 53 м², всего в 180 метрах от моря Ищете ли вы…
$206,624
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Вилла в Амфиполис, Греция
Вилла
Амфиполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 261 м²
Код собственности: HPS3039 - Вилла для продажи в Амфиполи Палайокоми за €1.200.000. Это 261 …
$1,38 млн
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 63 м²
Продается таунхаус площадью 63 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$165,299
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 53 м²
Продается таунхаус площадью 53 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$157,049
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается таунхаус площадью 140 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$247,949
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Квартира 2 спальни в Нигрита, Греция
Квартира 2 спальни
Нигрита, Греция
Количество спален 2
Площадь 91 м²
Продается квартира площадью 91 кв.м в Серресе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$86,569
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 66 м²
Двухуровневый мезонет, 66 м², на участке 53 м², всего в 180 метрах от моря Ищете ли вы…
$205,443
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 60 м²
Продается таунхаус площадью 60 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Таyнхаус рас…
$174,629
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Коттедж 2 спальни в Amphipolis Municipality, Греция
Коттедж 2 спальни
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 100 кв.м в Аспровальте. Цокольный этаж состоит из гости…
$177,106
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Квартира 1 спальня в Amphipolis Municipality, Греция
Квартира 1 спальня
Amphipolis Municipality, Греция
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Продается квартира площадью 40 кв.м в пригороде Кавалы на стадии строительства. Квартира рас…
$114,256
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продаются два таунхауса в пригороде Салоники, площадью 80 кв.метров каждый. Таунхаусы распол…
$200,791
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Таунхаус в Amphipolis Municipality, Греция
Таунхаус
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 73 м²
Роскошные Мезонеты в Центре Пляжа Офринио – Уникальная Возможность для Проживания и Инвестиц…
$247,949
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Вилла в Amphipolis Municipality, Греция
Вилла
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 82 м²
Роскошный дуплекс с видом на море – всего 180 м от побережья Продается роскошный двуху…
$295,177
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Квартира 1 спальня в Аидонохори, Греция
Квартира 1 спальня
Аидонохори, Греция
Количество спален 1
Площадь 46 м²
Продается квартира площадью 46 кв.м в Аспровальте на стадии строительства. Квартира располож…
$153,492
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Таунхаус в Serres Municipality, Греция
Таунхаус
Serres Municipality, Греция
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
$247,949
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Квартира в Amphipolis Municipality, Греция
Квартира
Amphipolis Municipality, Греция
Площадь 44 м²
Продаётся – Современная квартира 44 м² с балконом 16,5 м² Продаётся квартира на первом…
$161,167
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Типы недвижимости в периферийной единице Серре

квартиры
дома

Параметры недвижимости в периферийной единице Серре, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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