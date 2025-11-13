Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Родос
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в периферийной единице Родос, Греция

Municipality of Rhodes
20
Municipal Unit of Rhodes
8
Родос
4
3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
$2,11 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 1 комната в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната
Koskinou, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
$2,93 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 6 комнат в Малон, Греция
Вилла 6 комнат
Малон, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продаётся Вилла 200 кв.м. в Малона, Родос 📍 Расположение: Малона, остров Родос 🏠 …
$1,29 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Родос

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в периферийной единице Родос, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти