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14 объектов найдено
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Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
5
280 м²
Вы мечтаете просыпаться каждый день, глядя на бесконечные синие моря и небо? С этим домом вы…
€2,40 млн
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Агентство
Аталанта
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Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
3
197 м²
Мы все знаем, что жизнь у моря — это мечта и образ жизни, к которому многие из нас стремятся…
€2,30 млн
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Агентство
Аталанта
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English, Русский
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
4
426 м²
Современный величественный дом на вершине холма, расположенный в безупречно благоустроенной …
€2,50 млн
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Агентство
Аталанта
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Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
4
4
426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
€1,75 млн
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Агентство
Аталанта
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Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
4
169 м²
Вилла, спроектированная для того, чтобы по достоинству оценить захватывающий вид на синее мо…
€600,000
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Агентство
Аталанта
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Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
4
137 м²
Изысканная, современная вилла с обширным видом на море. Из-за широких окон виллу пронизывает…
€600,000
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Агентство
Аталанта
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English, Русский
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
4
260 м²
Пляжная зона в районе Лахания на острове Родос является идиллическим местом для этой потряса…
€690,000
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Агентство
Аталанта
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Вилла 1 комната
Критика, Греция
1
558 м²
1
Продается вилла 558 кв.м в пригороде городка Ялисос. Вилла состоит из 2 этажей и подвала. По…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Пастида, Греция
6
4
2
240 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
€400,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат с видом на горы
Ялиссос, Греция
5
4
2
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Афанду, Греция
7
6
3
350 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
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Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Геннади, Греция
5
4
2
274 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
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Вилла 7 комнат с бассейном, с видом на горы
Municipality of Rhodes, Греция
7
5
4
480 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koskinou, Греция
1
600 м²
3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн
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Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция
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