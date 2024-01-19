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Жильё в периферийная единица Родос, Греция

Municipality of Rhodes
14
Родос
13
20 объектов найдено
Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Вы мечтаете просыпаться каждый день, глядя на бесконечные синие моря и небо? С этим домом вы…
€2,40 млн
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Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Мы все знаем, что жизнь у моря — это мечта и образ жизни, к которому многие из нас стремятся…
€2,30 млн
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Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Современный величественный дом на вершине холма, расположенный в безупречно благоустроенной …
€2,50 млн
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Вилла в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла
Municipality of Rhodes, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
€1,75 млн
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Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 169 м²
Вилла, спроектированная для того, чтобы по достоинству оценить захватывающий вид на синее мо…
€600,000
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Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 137 м²
Изысканная, современная вилла с обширным видом на море. Из-за широких окон виллу пронизывает…
€600,000
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Вилла в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Вилла
периферия Южные Эгейские острова, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Пляжная зона в районе Лахания на острове Родос является идиллическим местом для этой потряса…
€690,000
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Вилла 1 комната в Критика, Греция
Вилла 1 комната
Критика, Греция
Число комнат 1
Площадь 558 м²
Количество этажей 1
Продается вилла 558 кв.м в пригороде городка Ялисос. Вилла состоит из 2 этажей и подвала. По…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Коттедж 6 комнат с видом на город в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 6 комнат с видом на город
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 156 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€580,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Пастида, Греция
Вилла 6 комнат с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Пастида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
€400,000
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Вилла 5 комнат с видом на горы в Ялиссос, Греция
Вилла 5 комнат с видом на горы
Ялиссос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
€1,000,000
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Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Афанду, Греция
Вилла 7 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Афанду, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
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Коттедж 5 комнат с видом на горы в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на горы
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Родос на стадии строительства. Котт…
€700,000
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
На продажу здание 500 кв.м на участке 2650 кв.м которое находится на стадии строительства. П…
€650,000
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Коттедж 3 комнаты с видом на горы в Ялиссос, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на горы
Ялиссос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гости…
€450,000
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Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Kiotari, Греция
Коттедж 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Kiotari, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостин…
€350,000
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Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Геннади, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Геннади, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 274 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
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Коттедж 5 комнат с видом на горы, с видом на город в Municipality of Rhodes, Греция
Коттедж 5 комнат с видом на горы, с видом на город
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
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Вилла 7 комнат с бассейном, с видом на горы в Municipality of Rhodes, Греция
Вилла 7 комнат с бассейном, с видом на горы
Municipality of Rhodes, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Koskinou, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Koskinou, Греция
Число комнат 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Предлагаем на продажу элегантную 3-х этажную виллу с четырьмя меблированными роскошными комн…
€2,50 млн
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Типы недвижимости в периферийная единица Родос

дома

Параметры недвижимости в периферийная единица Родос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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