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Виллы с террасой в периферийной единице Ретимни, Греция

Municipality of Rethymnon
10
Municipality of Milopotamos
11
Ретимнон
4
Municipality of Agios Vasileios
4
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1 объект найдено
Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью меблированная двухэтажная вилла площадью 209 кв.м. для продажи в Джанноуди, Ретимн…
$964,950
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Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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