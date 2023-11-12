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Коттеджи в периферийная единица Ретимни, Греция

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13 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings в Ретимнон, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ретимнон, Греция
Комнаты 3
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€650,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Chamalevri, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Chamalevri, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€650,000
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€325,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
€1,63 млн
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Принес, Греция
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Принес, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€500,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€395,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Ретимнон, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Ретимнон, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 362 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 362 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
€750,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Меламбес, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Меламбес, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€400,000
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Gonia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Gonia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Gerani, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Gerani, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€300,000
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€260,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings в периферия Крит, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
периферия Крит, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Skouloufia, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Skouloufia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 252 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€230,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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