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Коттеджи в периферийная единица Ретимни, Греция
Коттедж
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13 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни с видом на город, с furnishings
Ретимнон, Греция
3
95 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных …
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с furnishings
Chamalevri, Греция
5
2
170 м²
2
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€650,000
Рекомендовать
Коттедж 5 спален с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
8
1
220 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спал…
€325,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
8
4
360 м²
2
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 с…
€1,63 млн
Рекомендовать
Коттедж 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Принес, Греция
8
3
250 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 250 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 с…
€500,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
4
1
240 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€395,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Ретимнон, Греция
6
4
362 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 362 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из гос…
€750,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Меламбес, Греция
4
2
155 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 155 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€400,000
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Gonia, Греция
3
1
120 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Gerani, Греция
4
1
240 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 240 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€300,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
5
2
154 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 154 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€260,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
периферия Крит, Греция
5
3
300 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной …
€1,50 млн
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Skouloufia, Греция
3
2
252 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 252 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€230,000
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Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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