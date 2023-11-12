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Квартиры в периферийная единица Ретимни, Греция

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11 объектов найдено
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Недавно отремонтированная квартира на первом этаже, доступная для продажи в красивой и живоп…
€130,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с подвалом в Ретимнон, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с подвалом
Ретимнон, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
ПРОДАЕТСЯ эксклюзивная полуподвальная квартира общей площадью 50 кв.м. Состоит из 1 спальни,…
€92,000
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ретимнон, Греция
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ретимнон, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Панормо - это приморский поселок, который ежегодно привлекает туристов со всего мира. Он так…
€180,000
Квартира 2 спальни в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 2 спальни
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ Квартира 2 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 70 m2, 2…
€125,000
Квартира 1 спальня в Agios Dimitrios, Греция
Квартира 1 спальня
Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 1
Agios Dimitrios ПРОДАЁТСЯ 1-комнатная квартира 1 Cпальня, 1 Гостиная 1 Кухня Площадь: 30 m…
€46,000
Квартира 3 спальни с furnishings в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни с furnishings
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 110 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€190,000
Квартира 4 спальни с Spalni в Ретимнон, Греция
Квартира 4 спальни с Spalni
Ретимнон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 189 м²
Property Code: 1249 - FOR SALE 4 Bedrooms, Side to side Apartment of total surface 189 sq.…
€350,000
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings в периферия Крит, Греция
Квартира 3 спальни с видом на город, с furnishings
периферия Крит, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€267,000
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ретимнон, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ретимнон, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 115 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€440,000
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Adele, Греция
Квартира 1 комната с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Adele, Греция
Комнаты 1
Площадь 127 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 127 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€120,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Adele, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Adele, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 127 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на третьем этаже …
€170,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Ретимни, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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