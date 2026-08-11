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Квартиры в периферийной единице Ретимни, Греция

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Municipality of Rethymnon
7
Ретимнон
7
Municipality of Milopotamos
6
Квартира Удалить
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13 объектов найдено
Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 63 м²
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и …
$183,779
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 70 м²
Продается дуплекс площадью 70 кв.м на острове Крит. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй …
$206,896
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 35 м²
Новая квартира на первом этаже с садом и общим бассейном – Румели, Ретимно, Крит Цена: 89 …
$102,870
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Продается дуплекс площадью 81 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$427,306
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 94 м²
Продается дуплекс площадью 94 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$495,766
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 78 м²
Продается квартира на первом этаже всего в 200 метрах от моря Сквозная квартира на первом…
$233,083
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Квартира 4 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 136 м²
Продается дуплекс площадью 136 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$733,205
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 85 м²
Продается дуплекс площадью 85 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$447,106
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Квартира 4 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 126 м²
Продается дуплекс площадью 126 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располо…
$679,173
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Квартира в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира
Municipality of Rethymnon, Греция
Площадь 1 732 м²
Предлагается на продажу: Строящиеся Квартиры в городе Ретимно, Крит Современный жилой д…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Municipality of Rethymnon, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Продается дуплекс площадью 93 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Дуплекс располож…
$507,341
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 69 м²
Продается квартира на первом этаже с неограниченным видом на море Квартира площадью 69 к…
$284,499
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Квартира в Панормос, Греция
Квартира
Панормос, Греция
Площадь 111 м²
Продаётся дуплекс с видом на море в Панормосе, Ретимно Всего в 30 метрах от песчаных пляж…
$287,409
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Типы недвижимости в периферийной единице Ретимни

трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Ретимни, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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