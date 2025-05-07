Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Западная Аттика
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в периферийной единице Западной Аттика, Греция

Municipality of Megara
12
Municipal Unit of Megara
12
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Megara, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$605,371
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в периферийной единице Западной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти