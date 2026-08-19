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Коттеджи в периферийной единице Западной Аттика, Греция

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Municipality of Megara
12
Municipal Unit of Megara
11
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14 объектов найдено
Коттедж 3 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$318,791
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$194,817
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 2
Площадь 90 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
$259,756
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Коттедж 5 спален в Municipality of Fyli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Fyli, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- West Attica: Ano Liosia 166 Sq.m., 5 Bedrooms, 3 Bath…
$524,414
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Коттедж в Municipality of Megara, Греция
Коттедж
Municipality of Megara, Греция
Площадь 670 м²
Продается коттедж в районе Неа Перамос, Аттика. Площадь здания составляет 670 кв.м. Первый э…
$1,65 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 4
Площадь 215 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 215 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной ком…
$2,54 млн
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LDV InvestLDV Invest
Коттедж 6 спален в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,07 млн
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$354,213
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Коттедж 5 спален в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 5
Площадь 240 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$684,811
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Mandra Eidyllia, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- West Attica: Mandra - Palaiochorio 250 Sq.m., 3 Bedro…
$349,610
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 3
Площадь 180 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,95 млн
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Коттедж в Municipality of Megara, Греция
Коттедж
Municipality of Megara, Греция
Площадь 320 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью в 320 кв.м в городке Кинета, который находится в запад…
$265,659
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Коттедж 2 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 2
Площадь 290 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый э…
$590,354
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Megara, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 4
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$259,756
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Параметры недвижимости в периферийной единице Западной Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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