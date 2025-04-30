Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Западные Афины
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в периферийной единице Западные Афины, Греция

Municipality of Peristeri
17
Municipality of Ilion
7
Municipality of Petroupoli
6
Municipality of Chaidari
5
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Varvara, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Varvara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$297,467
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$318,342
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в периферийной единице Западные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Западные Афины, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти