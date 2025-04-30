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Квартиры с садом в периферийной единице Западные Афины, Греция

Municipality of Peristeri
17
Municipality of Ilion
7
Municipality of Petroupoli
6
Municipality of Chaidari
5
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2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 112 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Греция Предлагаются апартаменты с собственными садами и …
$402,165
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Agia Varvara, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Agia Varvara, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с парковкой рядом со станцией метро, Айия-Варвара, Афины, Греция Предлагаю…
$345,600
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Типы недвижимости в периферийной единице Западные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Западные Афины, Греция

с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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