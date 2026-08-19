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Квартиры в периферийной единице Западные Афины, Греция

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Municipality of Peristeri
22
Municipality of Ilion
13
Municipality of Petroupoli
3
Квартира Удалить
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43 объекта найдено
Квартира 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Продается: Современная, полностью меблированная квартира, находящаяся на стадии строительств…
$289,562
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Vista Estate
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Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Современная однокомнатная квартира на первом этаже здания, построенного в 1986 году и недавн…
$289,562
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Vista Estate
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 2/5
Terra Rock Residences Инвестиционные апартаменты с парковкой в Афинах (Petroupoli) Под…
$351,387
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 3 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Micheli 100 Sq.m…
$262,207
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Студия 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Студия 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Студия на продажу: 3 минуты ходьбы от метро EgaleoПолностью отремонтированное здание, предла…
$104,984
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Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 4
Апартаменты I4 – Террасные высоты, Перистери на первом этаже здания
$292,581
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Застройщик
Limar Homes
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TekceTekce
Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Количество этажей 4
Апартаменты I2 – Терраса Хайтс, Перистери на первом этаже здания
$286,844
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 3 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 3
Площадь 128 м²
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$304,623
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 1 спальня в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 1
Площадь 77 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Agios Fanourios 77 Sq.…
$122,363
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Квартира 3 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$289,274
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Площадь 97 м²
Продается квартира площадью 97 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$318,791
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Ilion west of Athens Palatiani area, apartment of 90 sq.m. corner airy and bright 2nd floor …
$227,246
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Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 1/4
Апартаменты А9 – Терраса Хайтс, Перистери на 1-м этаже здания
$298,317
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 3 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 3
Площадь 117 м²
Продается дуплекс площадью 117 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
$218,431
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 75 Sq.m., 2 Bedrooms, 1…
$128,190
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Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Апартаменты C2 - Терраса Хайтс, Перистери на 3-м этаже здания
$298,317
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Квартира I7 – Террасные высоты, Перистери на первом этаже здания
$298,317
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 4
Апартаменты I6 – Террасные высоты, Перистери на первом этаже здания
$298,317
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 3 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$360,116
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира в Municipality of Ilion, Греция
Квартира
Municipality of Ilion, Греция
Площадь 100 м²
Продается квартира площадью 100 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$176,551
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Petroupoli, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Petroupoli 107 Sq.m., 3 Bedrooms, 1…
$367,090
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Квартира 1 спальня в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia 42 Sq.m., 1 Bedrooms, 1 …
$87,402
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Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 61 Sq.m., 1 Bedrooms, 1…
$122,363
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Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Peristeri - Kipoupoli 80 Sq.m., 2 Bedroom…
$151,497
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Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Количество этажей 4
Апартаменты I5 – Террасные Высоты, Перистери на первом этаже здания
$294,875
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 3 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Продается квартира площадью 92 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$312,888
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Квартира D6 – Терраса Хайтс, Перистери на 4 этаже здания
$355,686
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Квартира I3 – Террасные высоты, Перистери на первом этаже здания
$292,581
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Застройщик
Limar Homes
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Квартира 3 спальни в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - 107 Sq.m., 3 Bed…
$291,341
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Квартира 1 спальня в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 1 спальня
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Количество этажей 4
Квартира I8 – Террасные высоты, Перистери на первом этаже здания
$166,369
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Limar Homes
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Типы недвижимости в периферийной единице Западные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Западные Афины, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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