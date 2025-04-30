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Квартиры с видом на горы в периферийной единице Западные Афины, Греция

Municipality of Peristeri
17
Municipality of Ilion
7
Municipality of Petroupoli
6
Municipality of Chaidari
5
Квартира Удалить
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9 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 128 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$269,286
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Пентхаус 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Пентхаус 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
Этаж 5/5
Данный роскошный пентхаус, расположенный в зеленых окрестностях Илиона в Афинах, предлагает …
Цена по запросу
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Квартира 5 комнат в Municipality of Chaidari, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Chaidari, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 2/1
Продается дуплекс площадью 135 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Второй этаж с…
$323,560
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Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Agia Varvara, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Agia Varvara, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 111 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
$297,467
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Petroupoli, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Petroupoli, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
$318,342
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Peristeri, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$357,616
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Пентхаус 5 комнат в Municipality of Peristeri, Греция
Пентхаус 5 комнат
Municipality of Peristeri, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 5/6
Данный роскошный пентхаус, расположенный в сердце района Перистери западной часи Афин, предл…
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Ilion, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Ilion, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
$273,800
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Квартира 2 комнаты в Municipality of Chaidari, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Chaidari, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$195,571
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Типы недвижимости в периферийной единице Западные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Западные Афины, Греция

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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