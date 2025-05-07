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Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Пирей, Греция

Municipality of Piraeus
6
Пирей
6
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis
5
Municipal Unit of Agios Ioannis Rentis
3
Коттедж Удалить
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2 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Здание 200 кв.м на участке 120 кв.м, недалеко от порта ПирейПодходит для профессионального и…
$491,722
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 128 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 4 спальных комнат…
$521,872
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в периферийной единице Пирей, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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