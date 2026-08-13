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Жилье в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 87 м²
Количество этажей 9
Новая резиденция рядом с портом, Керацини, Греция Предлагаются светлые апартаменты в новой …
$344,334
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Параметры недвижимости в Municipality of Keratsini Drapetsona, Греция

с террасой
Недорогая
Элитная
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