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Жильё в Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция

Keratsini
3
5 объектов найдено
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3
One-bedroom apartment for sale in Piraeus.  Orientation:  Front  Distance from Airport…
€120,000
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Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 3
Two-bedroom apartment for sale in Piraeus County in Keratsini area. Orientation:  Bright …
€135,000
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Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1
Available listings for sale in the building. Prices upon request 1st Floor apartment : 10…
Цена по запросу
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Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Drapetsona, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Drapetsona, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 5
Domain Estate Property code - 1529. Two-bedroom maisonette for sale in Piraeus. The maiso…
€280,000
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Агентство
Domain Estate
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+306983342502 mp@domainestate.gr
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Keratsini, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Keratsini, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€205,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Типы недвижимости в Municipality of Keratsini-Drapetsona

квартиры

Параметры недвижимости в Municipality of Keratsini-Drapetsona, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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