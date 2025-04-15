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Жильё в Municipality of Perama, Греция

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Perama, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Perama, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$213,967
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 спальни в Municipality of Perama, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Perama, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Piraias: Perama - 117 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bathr…
$136,228
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Параметры недвижимости в Municipality of Perama, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов