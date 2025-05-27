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Виллы с видом на море в периферийной единице Магнисия, Греция

South Pilio Municipality
20
Волос
10
Municipla unit of Milies
6
Zagora Mouresi Municipality
5
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9 объектов найдено
Вилла 7 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
$574,059
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Вилла 3 комнаты в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Подвал состоит из одной кладовой…
$417,497
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Пинакатес, Греция
Вилла 5 комнат
Пинакатес, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$887,182
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Вилла 5 комнат в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$2,96 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Макриррахи, Греция
Вилла 1 комната
Макриррахи, Греция
Число комнат 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
$704,056
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Вилла 1 комната в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 1 комната
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$6,71 млн
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Вилла 9 комнат в Волос, Греция
Вилла 9 комнат
Волос, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$814,120
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Вилла 8 комнат в Almyros Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Almyros Municipality, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
$2,35 млн
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Вилла 11 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 11 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Число комнат 11
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$834,995
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Магнисия, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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