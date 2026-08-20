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Виллы в периферийной единице Магнисия, Греция

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South Pilio Municipality
5
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6 объектов найдено
Вилла в Аргаласти, Греция
Вилла
Аргаласти, Греция
Количество спален 9
Площадь 320 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$944,567
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Вилла в Волос, Греция
Вилла
Волос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$920,953
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Вилла в Промири, Греция
Вилла
Промири, Греция
Площадь 440 м²
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$3,13 млн
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Вилла в Милиес, Греция
Вилла
Милиес, Греция
Площадь 400 м²
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,08 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Трикерион, Греция
Вилла
Трикерион, Греция
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 100 кв.м в Волосе-Пилио. Подвал состоит из одной кладовой…
$472,283
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Вилла в Кала Нера, Греция
Вилла
Кала Нера, Греция
Количество спален 3
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
$1,00 млн
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LDV InvestLDV Invest

Параметры недвижимости в периферийной единице Магнисия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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