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Виллы в периферийная единица Магнисия, Греция

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9 объектов найдено
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Волос, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
€780,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Anilio, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anilio, Греция
Комнаты 1
Площадь 383 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
€6,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
€1,25 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
€800,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 4 спальны…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с furnishings в Волос, Греция
Вилла 4 спальни с furnishings
Волос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 260 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из одной …
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings в Алмирос, Греция
Вилла 8 комнат с видом на море, с furnishings
Алмирос, Греция
Комнаты 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается велико…
€1,47 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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