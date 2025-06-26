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Коттеджи с бассейном в периферийной единице Центральные Афины, Греция

Афины
11
Municipality of Athens
11
Municipality of Ilioupoli
3
Municipality of Galatsi
5
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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 374 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,15 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в периферийной единице Центральные Афины, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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