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Коттеджи с видом на горы в Rafina Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Коттедж 2 комнаты в Рафина, Греция
Коттедж 2 комнаты
Рафина, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,30 млн
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Grekodom Development
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Коттедж 10 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 10 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 505 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 505 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$626,246
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Grekodom Development
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Коттедж 8 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 440 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$521,872
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 12 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 12 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 12
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 260 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$934,188
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Агентство
Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Rafina Pikermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной П…
$469,684
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Rafina Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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