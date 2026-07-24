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Квартиры-студии в Polygyros Municipality, Греция

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Псакоудия, Греция
Студия 1 спальня
Псакоудия, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Студия расположена в деревне Псакудия в 500 метрах от пляжа. Студия расположена в комплексе …
$159,842
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

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