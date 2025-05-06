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Коттеджи с бассейном в Polygyros Municipality, Греция

Galatista
3
Ормилия
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1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Тахиархис, Греция
Коттедж 4 комнаты
Тахиархис, Греция
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Количество этажей 3
На холме чуть выше столицы полуострова Халкидики расположен комплекс коттеджей площадью 110 …
$219,186
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Polygyros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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