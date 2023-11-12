Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Plagiari

Жильё в Plagiari, Греция

дома
35
36 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном в Plagiari, Греция
Дом 4 спальни с парковкой, с ландшафтным дизайном
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Площадь 440 м²
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Таунхаус 4 Cпальни, 2 Гостиная 1 Кухня 3 Ванная Площадь: 440 m2, 3 Уровни,…
€355,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 410 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€850,000
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,05 млн
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 173 м²
Количество этажей 3
Предлагаются 4 коттеджа, каждый дом площадью 173 кв.м. Трёхэтажные дома разделены на полупод…
€310,000
Коттедж 6 комнат с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 6 комнат с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу коттедж площадью 159 кв.м в пригороде Салоник. Угловой коттедж имеет…
€145,000
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 1 комната с бассейном, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трёхэтажный коттедж площадью 270 кв.м в пригороде Салоник с видом на…
€310,000
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 2 у…
€120,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€185,000
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 168 м²
Количество этажей 1
Продаются две виллы на красивом участке площадью11.570 кв.м в пригороде Салоник. Виллы наход…
€4,00 млн
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 126 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€135,000
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€440,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 560 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€800,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€650,000
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 749 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 749 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
€600,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 050 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1050 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состои…
€1,95 млн
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 6 спален с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 330 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€420,000
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€650,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 225 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состо…
€290,000
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
€1,40 млн
Коттедж 9 спален с видом на горы, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 9 спален с видом на горы, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€650,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plagiari, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 440 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€1,000,000
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Таунхаус 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 345 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 345 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 5 уровнях. Цокольны…
€310,000
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительс…
€2,50 млн
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Plagiari, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Plagiari, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж со…
€1,20 млн
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 270 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€220,000
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Plagiari, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строител…
€150,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€170,000
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Plagiari, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Plagiari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 160 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€170,000
Realting.com
Перейти