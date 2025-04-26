Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пирей
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Сад

Квартиры с садом в Пирее, Греция

пентхаусы
3
квартиры-студии
6
однокомнатные
52
двухкомнатные
50
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 92 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с гаванью, Пирей, Греция Апартаменты на Афинской Ривьере в жилом ком…
$520,142
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пирее, Греция

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти