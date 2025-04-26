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Квартиры с гаражом в Пирее, Греция

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3 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 86 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен на…
$309,367
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Площадь 104 м²
Этаж 6
Продается таунхаус площадью 104 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
$324,835
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Число комнат 4
Площадь 93 м²
Этаж 5
Продается квартира площадью 93 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
$268,118
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Параметры недвижимости в Пирее, Греция

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